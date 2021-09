பிக்பாஸ் போட்டியாளர் பட்டியலில் இணைந்த மற்றொரு குக் வித் கோமாளி பிரபலம்

சென்னை : எப்போது துவங்குவார்கள் என டிவி ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் ரியாலிட்டி ஷோ என்றால் அது விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகும் பிக்பாஸ் தான். ஏற்கனவே நான்கு சீசன்கள் நிறைவடைந்து விட்ட நிலையில், பிக்பாஸ் தமிழ் ஐந்தாவது சீசன் பற்றிய எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

கொரோனா காரணமாக கடந்த சீசனை போலவே இந்த சீசனும் தாமதமாகவே துவங்கப்பட உள்ளது. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி பற்றி பல மாதங்களாக சோஷியல் மீடியாக்களில் பரவி வரும் தகவலால் நிகழ்ச்சி எப்போது துவங்கும், யாரொல்லாம் இந்த சீசனில் பங்கேற்க போகிறார்கள் என்ற ஆர்வம் தாறுமாறாக அதிகரித்துள்ளது.

The winner of the Cook with Clown Season 2 title is said to be on the Big Boss Season 5 finalists list. The finalist list for the Big Boss competition has not yet been released. But Vijay TV is in talk with 30 people from various fields.