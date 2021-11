கோர்ட் சீன் மூலம் என்ட்ரி கொடுக்கும் புதிய கண்ணம்மா....பாரதி கண்ணம்மாவில் இன்று முதல்

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் விறுவிறுப்பாக ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபலமான சீரியல்களில் ஒன்று பாரதி கண்ணம்மா. சீரியல்களின் டிஆர்பி.,யில் அதிக ரேட்டிங் பல மாதங்களாக பெற்று வரும் சீரியல் இது தான். 2019 ம் ஆண்டு முதல் இந்த சீரியல் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

அப்படியே எங்க மனசுல உள்ளதை சொல்லிட்டீங்க அக்கா... பிக்பாஸ் தாமரையை கொண்டாடும் நெட்டிசன்ஸ்!

இந்த சீரியலில் லீட் ரோலான கண்ணம்மா கேரக்டரில் ரோஷினி ஹரிபிரியன் நடித்து வந்தார். இவரின் நடிப்பு பலரையும் கவர்ந்தது. பலரின் ஃபேவரைட் கேரக்டராக கண்ணம்மா இருந்து வருகிறார். இந்நிலையில் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் இருந்து ரோஷினி விலகுவதாக சமீபத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அவருக்கு பதில் கண்ணம்மா கேரக்டரில் நடிக்க வினுஷா தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

English summary

Today onwards new kannamma entre in Barathi kannamma serial. vinusha as new kannamma instead of roshini haripriyan. recently farewell party was given to roshini in barathi kannamma set. this video goes viral in social media.