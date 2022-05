பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் இருந்து விலகும் ஹீரோ பாரதி... புதிய பாரதியாக வர போறது யார் தெரியுமா?

சென்னை : விஜய் டிவியில் பிரபலமாக ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் இருந்து ஹீரோ கேரக்டரான பாரதி ரோலில் நடிக்கும் அருண் பிரசாத் விலக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் ரசிகர்கள் சோகத்தில் உள்ளனர்.

விஜய் டிவியில் பிரபலமான சீரியல்களில் ஒன்று பாரதி கண்ணம்மா. பிரைம் டைமான இரவு 9 மணிக்கு இந்த சீரியல் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது. பயங்கர விறுவிறுப்பாக, பல ட்விஸ்ட்களுடன் கதை சென்று கொண்டிருக்கிறது. மலையாளத்தில் ஒளிபரப்பான கருத்தமுத்து சீரியலின் ரீமேக்காக இருந்தாலும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலுக்கு வரவேற்பு அதிகம்.

English summary

According to sources, Bharathi Kannamma actor Arun Prasad to quiet from serial. Actor Sanjeev to replace as new Bharathi in this serial. But fans totally upset on back to back popular and favourite actors quit from the serial.