சின்னத்திரையின் லேட்டஸ்ட் காதல் ஜோடி இவங்க தான்...வெட்கத்துடன் திருமணத்தை அறிவித்த கண்மணி

சென்னை : சின்னத்திரை லேட்டஸ்ட் காதல் ஜோடியாக வலம் வருபவர்கள் நடிகர் நவீன்குமார் மற்றும் செய்திவாசிப்பாளர் கண்மணி சேகர் தான். இவர்கள் விரைவில் திருமணம் செய்து கொள்ள போவதாக அறிவித்துள்ளனர்.

கலர்ஸ் தமிழ் சேனலில் ஒளிபரப்பாகி வரும் இதயத்தை திருடாதே சீரியல் மூலம் பிரபலமானவர் நவீன்குமார். இவரும் டிவி செய்திவாசிப்பாளர் கண்மணி சேகரும் விரைவில் திருமணம் செய்து கொள்ள போவதாக சோஷியல் மீடியாக்களில் சமீபத்தில் வதந்தி பரவியது. இது பற்றி சோஷியல் மீடியாவில் பதிலளித்த நவீன், எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள் என பிக்பாஸ் ஸ்டைலில் பதில் அளித்திருந்தார்.

English summary

Colors tamil channel Idhayathai thirudadhae serial actor Navin kumar announced that he will marry news reader Kanmani Sekar. Both are confirmed this in social media and were already engaged.