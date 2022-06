லேட்டஸ்ட் சீரியல் எல்லா வேஸ்ட்...பழைய சீரியலை போடுங்கப்பா...குழம்பும் டிவி சேனல்கள்

சென்னை : வீட்டில் இருப்பவர்கள் தான் சீரியல் பார்ப்பார்கள். குடும்ப தலைவிகள், பெண்கள், வயதானவர்கள் தான் சீரியல்கள் பார்ப்பார்கள் என்ற காலம் போய் தற்போது அனைத்து வயதினரும் டிவி சீரியல்கள் பார்க்கும் நிலை வந்து விட்டது.

குறிப்பாக கொரோனா, லாக்டவுனிற்கு பிறகு வீட்டில் உள்ள அனைவரும் சீரியல்கள் பார்க்க துவங்கி விட்டனர். இதனால் சீரியல் பார்க்கும் ஆடியன்ஸ் எண்ணிக்கை அதிகரித்து விட்டது.

சீரியல் ஆடியன்ஸ் அதிகரித்துள்ளார்கள் என்பதற்காக சந்தோஷப்பட முடியாது. ஆடியன்ஸ் அதிகரித்ததன் விளைவு, சீரியல்கள் பற்றிய ட்ரோல்களும் தற்போது சோஷியல் மீடியாக்களில் அதிகரித்து விட்டது.

After lockdown tv serial audience taste changed. They liked old serials very much more than latest serials. Now most of the audience are watch serials only fof troll. Because of this situation tv channels are confused which one they give priority.