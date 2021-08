திடீரென கன்னித்தீவில் களமிறங்கிய வனிதா விஜயக்குமார்....இனி இங்க தானா மேடம் ?

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 3 யில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்ட வனிதா விஜயக்குமார், அதற்கு பிறகு விஜய் டிவி.,யில் குக் வித் கோமாளி உள்ளிட்ட சில நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொண்டார்.

ஜாதகப்படி சீக்கிரம் நடக்கலாம் | Powerstar Srinivasan fun speech | pickup drop movie |Filmibeat Tamil

ஸ்பெயின் திரைப்பட விழாவில் 5 பிரிவுகளில் நாமினேட் ஆன மகாமுனி...மகிமா நம்பியாருக்கு விருது

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு, 4 சீசன்களிலும் கலந்து கொண்ட போட்டியாளர்களை ஒன்றிணைத்து பிக்பாஸ் ஜோடிகள் என்ற டான்ஸ் நிகழ்ச்சியை நடத்தியது. இதில் நடுவர் ரம்யா கிருஷ்ணனுடன் ஏற்பட்ட பிரச்சனையால் இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து பாதியிலேயே வெளியேறினார் வனிதா.

English summary

Vanitha Vijayakumar has shared on Instagram the photos taken on the set of Kannithivu which is aired on Colors Tamil channel. Many people who saw this photo shared by Vanitha are asking many questions whether she will not go to Vijay TV or saying goodbye to Vijay TV or joining the Colors Tamil channel. Vanitha is going to attend this event as a special guest.