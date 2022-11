நயன்தாராவால் வெற்றிமாறன் – ராகவா லாரன்ஸ் கூட்டணியில் பிரச்சினையா?: அதிகாரம் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

சென்னை: ராகவா லாரன்ஸ் தற்போது ருத்ரன், சந்திரமுகி 2, துர்கா ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

துரை செந்தில்குமார் இயக்கத்தில் வெற்றிமாறன் கதை, திரைக்கதை எழுதிய அதிகாரம் படத்தில் நடிக்கவும் ராகவா லாரன்ஸ் கமிட் ஆனார்.

ஆனால், நயன்தாராவால் அதிகாரம் திரைப்படம் உருவாவதில் சிக்கல் என செய்திகள் வெளியானது குறித்து இப்போது அப்டேட் கிடைத்துள்ளது.

கார்த்திக்கு வில்லனாகும் நடிகர் லாரன்ஸ்.. இது நம்ம லிஸ்ட்லயே இல்லயே!

English summary

Durai Senthilkumar has been announced to direct Raghava Lawrence starrer Adhigaaram. But as Durai Senthilkumar is directing Nayanthara's 81st film, the Adhigaaram was said to be dropped. But that is a rumor and soon the shooting of Adhigaaram will be started. It is noteworthy that Vetimaaran has written the story and screenplay for this film.