ஆடையில் ஒன்றும் இல்லை… மனநிலை மாறவேண்டும்.. நீச்சல் உடையில் சூப்பர் மெசேஜ் சொன்ன டிடி!

சென்னை : சின்னத்திரையில் பல வருடங்களாக முன்னணியில் இருக்கும் தொகுப்பாளர்களின் மிகவும் முக்கியமானவர் டிடி என்று நாம் அனைவரும் அன்போடு அழைக்கப்படும் திவ்யதர்ஷினி.

அந்தமானுக்கு விடுமுறை சென்றுள்ள இவர், அங்கு எடுக்கும் போட்டோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்களை டிடி சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியிட்டு வருகிறார்.

அண்மையில் இவர் கிளாமர் உடையில் வெளியிட்டுள்ள போட்டோ வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Popular actress and television anchor Divyadarshini fondly known as DD is holidaying in the Andaman and has been updating her fans through photos and videos.