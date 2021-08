பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பின் என்னை பலரும் அவாய்ட் பண்ணாங்க… கண்கலங்கிய அறந்தாங்கி நிஷா !

சென்னை : பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பின்பு அனைவரும் என்னை அவாய்ட் செய்தார்கள் என்று அறந்தாங்கி நிஷா, கண்கலங்கி பேசிய ப்ரோமோ வெளியாகி வைரலாகி உள்ளது.

அனைவரையும் சிரிக்கவைக்கும் நிஷாவுக்கே இந்த நிலைமையா? பாவம் எனவும் ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

சாமியாட்டம் கன்ஃபார்ம்.. சியான் 60 ஷூட்டிங் ஓவர்.. சூப்பரான அப்டேட்டை வெளியிட்ட இயக்குநர்!

இந்த எபிசோட் இன்று இரவு 8 மணிக்கு விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாக உள்ளது.

English summary

The official Twitter handle of Vijay TV has shared some amazing promos so just check out what will happen tonight in the dance reality show.