யாருக்கெல்லாம் match ஆகுதுன்னு… Launch அன்னைக்கு பார்ப்போம்… பிக்பாஸ் சீசன் 5 !

சென்னை : பிக் பாஸ் தமிழ் ஐந்தாவது சீசனில் போட்டியாளராக யாரெல்லாம் கலந்துகொள்கிறார்கள் என்பது குறித்த சுவாரசியத்தை ஏற்படுத்த, விஜய் தொலைக்காட்சி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் Guess the contestants என்று கேட்டுள்ளது. இதற்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் தங்களுக்கு பிடித்த பெயரை பதிவிட்டு வருகின்றன.

பிக் பாஸ் நான்கு சீசன்களை கமலஹாசன் தொகுத்து வழங்கியது போல, ஐந்தாவது சீசனையும் கமல் தொகுத்து வழங்க உள்ளார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் இரண்டாவது ப்ரோமோ வெளியானதில் இருந்து இதன் மீதான எதிர்பார்ப்பு எகிறி உள்ளது.

Bigg Boss Tamil Season 5 is on course to script yet another gripping season of Bigg Boss Tamil. Vijay TV has posted on its Twitter page that Guess the contestants.