விஜய் டிவி சீரியல்களின் நேரம் மாற்றம்... காரணம் இது தான்

சென்னை : தமிழ் டிவி சேனல்களில் ஒளிபரப்பப்படும் சீரியல்களில் விஜய் டிவி சீரியல்கள் தான் ரேட்டிங்கில் முதல் இடம் பிடித்துள்ளன. பிரைம் டைமில் ஒளிபரப்பப்படும் சீரியல்களுக்கு ரசிகர்கள் அதிகம். சீரியல்களுடன் சேர்த்து ரசிகர்களை கவர பல நிகழ்ச்சிகளை விஜய் டிவி நடத்தி வருகிறது.

தோண்டத் தோண்ட வெளியாகும் மர்மம்.. சூர்ப்பனகை படத்தின் கதை இதுதானா!

எத்தனையோ சீரியல்கள் ஒளிபரப்பப்பட்டாலும் 7 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் நாம் இருவர் நமக்கு இருவர், 7.30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் தமிழும் சரஸ்வதியும், 8 மணிக்கு பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ், 8.30 மணிக்கு பாக்யலட்சுமி, 9 மணிக்கு பாரதி கண்ணம்மா, 9.30 மணிக்கு ராஜா ராணி, 10 மணிக்கு தேன்மொழி பிஏ ஆகிய சீரியல்கள் மக்களிடம் மிகவும் பிரபலம். இந்த சீரியல்கள் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை ஒளிபரப்பப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

bigg boss season 5 may begin from october 3rd.so prime time tv serial timings to be changed from october first week. at the same time thenmozhi BA serial will conclude on september end.