வெறும் சவுண்டு தான் வருது.. ஆனா டக்கு டக்குனு அதைமட்டும் மாத்துறாரே ரம்யா!

சென்னை : ஜிம்மு அதேதான்.. ஆனால் போட்டிருக்கிற டிரஸ்தான் வேற என்று படையப்பா ரஜினி கணக்காக கலக்கல் காட்டியுள்ளார் ரம்யா.

சூப்பரான இசையின் பின்னணியில் டக்கு டக்கென துணிகளை மாற்றி மாற்றிப் போட்டு மேஜிக் காட்டியுள்ளார் ரம்யா.

ரம்யா உடற்பயிற்சி செய்வதில் கில்லாடி. சாக்ஷி அகர்வாலுக்கும், இவருக்கும் உடற்பயிற்சி என்றால் ரொம்பப் பிடிக்கும். அப்படிப்பட்ட வீடியோதான் இது.

