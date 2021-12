குக் வித் கோமாளி சீசன் 3... ஐபிஎல் ரேஜ்சிற்கு ப்ரோமோ வெளியிட்ட விஜய் டிவி

சென்னை : விஜய் டிவியின் புகழ்பெற்ற ரியாலிட்டி ஷோக்களில் ஒன்று குக் வித் கோமாளி. சமையல் நிகழ்ச்சியை காமெடி கலந்து, வித்தியாசமாக வழங்கி மிகவும் பிரபலமாக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சி இது.

பிக்பாஸிற்கு அடுத்த படியாக அதிகமானவர்களால் ரசிக்கப்படும் ரியாலிட்டி ஷோ என்றால் அது குக் வித் கோமாளி தான். இந்த நிகழ்ச்சியின் இரண்டு சீசன்கள் முடிவடைந்துள்ளது. பிக்பாசை போல் இதில் கலந்து கொண்ட போட்டியாளர்கள், கோமாளிகள் என அனைவரும் மக்களிடம் மிகவும் பிரபலமாகி விட்டனர்.

Vijay tv confirmed cook with comali season 3 will begin soon. Today vijay tv released new promo for this program. This promo is like IPL cricket csk's whistle podu song. this sollu sollu song also attracted fans.