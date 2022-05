ஆரம்பிக்கலாங்களா...கமல் பங்கேற்கும் விக்ரம் ஸ்பெஷல்...எப்போ தெரியுமா?

சென்னை : விக்ரம் பட ப்ரோமோஷனுக்காக ஸ்பெஷல் நிகழ்ச்சி ஒன்று விரைவில் நடத்தப்பட உள்ளது. இதற்கான ப்ரோமோ வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கமல் கலந்து கொள்ளும் இந்த நிகழ்ச்சியை காண ரசிகர்கள் ஆவலாக காத்திருக்கிறார்கள்.

டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில், சூர்யா நடித்த விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. ரிலீஸ் தேதி நெருங்கி வருவதால் ப்ரோமோஷன் வேலைகளும் முழு வீச்சில் நடந்து வருகிறது.

மாஸ்டர், கைதில இதையெல்லாம் ஒழுங்கா பண்ணி இருக்கலாம்... லோகேஷ் கனகராஜ் சொன்ன தகவல்!

English summary

Promotion for Vikram movie, Vijay tv organised Vikram special program on May 29th 11 am. Kamalhaasan, Lokesh Kanagaraj, Sandy Master participated in this program and shared their Vikram movie working experience. DD will host this program.