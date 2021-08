வலது தொடையில் 16 தையல்… அறுவை சிகிச்சை குறித்து நேரலையில் எமோஷ்னலாக பேசிய அர்ச்சனா !

சென்னை : பிரபல தொகுப்பாளினி அர்ச்சனா பல வாரங்களுக்குப் பிறகு நேரடி வீடியோவில் வந்து ரசிகர்களை மகிழ்வித்தார்.

மூளையில் தனக்கு நடந்த அறுவை சிகிச்சை பற்றி பேசிய அர்ச்சனா, எனது வலது தொடையில் உள்ள தசையை வெட்டி சிஎஸ்எஃப் கசிவை சரிசெய்ய மூக்கு பகுதியில் ஒட்டி உள்ளனர். இதனால் எனது தொடையில் 16 தையல்கள் போடப்பட்டுள்ளது என்றார்.

ரஜினிகாந்தின் நெருங்கிய நண்பர் ராமச்சந்திர ராவ் காலமானார்.. சோகத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் குடும்பம்!

ரசிகர்கள் பலரும் எப்போ நிகழ்ச்சிக்கு வருவீங்க என்று கேட்கிறார்கள், எனது கால் தற்போது பலவீனமாக இருக்கிறது. அது சரியானதும் நிச்சயம் வருவேன் என்று கூறினார்.

