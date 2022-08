ராதிகா வீட்டிற்கு போகும் கோபி...கொந்தளிக்கும் குடும்பம்...அடுத்து என்ன நடக்க போகுது தெரியுமா?

சென்னை : டிவி சீரியல்களின் விளம்பரங்களில் விறுவிறுப்பான திருப்பங்களுடன் என சொல்வார்கள். ஆனால் உண்மையிலேயே அப்படி விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கும் சீரியல் என்றால் அது விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் பாக்யலட்சுமி சீரியல் தான்.

குடும்ப தலைவிகள் படும் கஷ்டங்களை காட்டுவதாக சொல்லப்பட்ட இந்த சீரியல் தற்போது பல ட்விஸ்டுகளுடன், அடுத்து என்ன நடக்கும் என ஆர்வத்தை தூண்டும் வகையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. இதனால் இந்த சீரியலுக்கு நாளுக்கு நாள் டிஆர்பி கூடி வருகிறது.

கோபி -ராதிகா உறவு பற்றி அனைவருக்கும் தெரிந்து விடுகிறது. பாக்யாவும் கோபியிடம் இருந்து டைவர்ஸ் வாங்கி விட்டு, அவர் வீட்டை விட்டு வெளியேற போகிறார் என எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கையில் கோபியை வீட்டை விட்டு வெளியே துரத்தி விட்டார்.

ராதிகாவை சந்திக்கும் பாக்யா...பாக்யலட்சுமி சீரியலில் அடுத்து என்ன நடக்க போகிறது ?

English summary

Promo released for Bhagyalakshmi serial upcoming episode becomes trending in social media. In this promo, Easwar knows the truth when Gopi go to Radhika's house. Easwari go to Radhika's house and fight with Radhika and her family. Radhika soughted and angry with Easwari.