அய்யயோ...டங்க் ஸ்லிப் ஆகிடுச்சே...மறுபடியும் வசமா சிக்கிட்டிங்களே கோபி? கட்டம் சரியல்லையோ?

சென்னை : விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்யலட்சுமி சீரியல் தான் தற்போது அடுத்தடுத்த ட்விஸ்டுகளுடன் செம விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. அடுத்து என்ன நடக்கும் என்ற ஆர்வத்துடன் ரசிகர்கள் ஆவலாக பார்த்து வருகிறார்கள்.

கோபி - ராதிகா உறவு பற்றிய உண்மை பாக்யாவிற்கு ஒரு வழியாக தெரிந்து விட்டது. வீட்டில் உள்ள அனைவரின் முன்னிலையிலும் உண்மையை போட்டு உடைக்கும் பாக்யா, கோபியை நிக்க வைத்து கேள்வி கேட்கிறார். பாக்யா சொல்லும் ஒவ்வொரு விஷயமும் வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு பயங்கர ஷாக்காக உள்ளது.

கோபி பற்றிய உண்மை அனைத்தையும் சொல்லி விட்டு, வீட்டை விட்டு வெளியேறும் பாக்யா, தனது கேட்டரிங் ஆபீசில் போய் தங்குகிறார். எழில் மற்றும் செல்வியும் பாக்யாவிற்கு துணையாக அங்கேயே தங்குகிறார். வீட்டில் உள்ளவர்கள் கோபியிடம் கோபமாகவும், சென்டிமென்டாகவும் பேசுகிறார்கள். கோபி குற்ற உணர்ச்சியில் தவிப்பதாக காட்டப்படுகிறது.

English summary

Bhagyalakshmi serial had new twist in upcoming week. Gopi planned to convince Bhagya temperarly for adjust family members. But Bhagya ask promise from Gopi which the mistake never happen. Gopi's bad time, his tongue sliped and instead of Bhagya's name, he said that your are my life Radhika.Bhagya shocked and angered with Gopi.