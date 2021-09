மாற்றப்பட போவது பிக்பாஸ் நேரமா? சீரியல்கள் நேரமா?... குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : அனைவரும் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி அக்டோபர் 3 ம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு துவங்கப்பட உள்ளதாக விஜய் டிவி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து கவுன்டவுன் ஸ்டைலில் தினம் ஒரு ப்ரோமோவையும் வெளியிட்டு விறுவிறுப்பை கூட்டி, அசத்தி வருகிறது விஜய் டிவி.

இதனால் போட்டியாளர்கள் பற்றிய பட்டியலும் விதவிதமாக வெளியாகி வருகிறது. பிக்பாஸ் பற்றிய பேச்சு தான் சோஷியல் மீடியாவிலும் டிரெண்டிங் ஆகி வருகிறது. போட்டியாளர்கள் என கூறப்பட்ட சிலர் சோஷியல் மீடியாவில் தொடர்ந்து ஆக்டிவாக இருந்து வருவதால் ரசிகர்கள் குழப்பமடைந்துள்ளனர். போட்டியாளர்கள் ஸ்டார் ஓட்டலில் தனிமையில் இருப்பதாக கூறினார்கள் ஆனால் போட்டியாளர்கள் பட்டியலில் இருப்பதாக கூறப்பட்ட பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே, கனி, பவானி ரெட்டி, மிலா என பலரும் இன்ஸ்டாகிராமில் இன்று வரை போஸ்ட் போட்டு வருகிறார்கள்.

பிக்பாஸ் சீசன் 5ல் பங்கேற்க போகும் 16 போட்டியாளர்கள் இவர்கள்தான்? இணையத்தில் லீக்கான போட்டோ!

Bigg boss tamil season 5 will starts from october 3rd. intially some sources said that vijay tv serial timing will change. but now latest sources said that vijay tv to decide to change bigg boss timing instead of serial timing.