பாக்யலட்சுமியில் அடுத்து நடக்க போகும் தரமான சம்பவம்...இதை முன்னாடியே எதிர்பார்த்தோம்

சென்னை : விஜய் டிவியில் எத்தனையோ சீரியல்கள் ஒளிபரப்பானாலும் ரசிகர்களால் அதிகம் விரும்பிப் பார்க்கப்படும் சீரியலாக மாறி உள்ளது பாக்யலட்சுமி. இடையில் கொஞ்சம் டல் அடித்த இந்த சீரியல் கடந்த சில வாரங்களாகவே விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது.

அடுத்து என்ன நடக்கும் என ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்துள்ள, பல ட்விஸ்ட்களுடன் சென்று கொண்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக நாளுக்கு நாள் இந்த சீரியலின் டிஆர்பி ரேட்டிங் அதிகரித்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

ட்விஸ்ட் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், இந்த சீரியல் விரைவில் முடிய போகிறதா என்ற கேள்விகளையும் ரசிகர்கள் கேட்டு வந்தனர். ஆனால் இனி தான் கதையே ஆரம்ப மாகிறது என்பது போல் கதை சென்று கொண்டிருக்கிறது.

மீண்டும் வில்லனாகும் சூர்யா.. ரோலக்ஸ் கேரக்டர் இல்லீங்க.. இது வேற!

English summary

Latest promo for upcoming episodes of next week released now. In this promo shows, Baagya go to Raadhika's house and asked face to face. Radhika shocked on Baagya's question. Meanwhile Chezhian and Iniya talked with Gopi. Gopi feels so guilty of his action.