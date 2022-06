பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் இருந்து விலகுகிறாரா வில்லி வெண்பா?...என்ன பிரச்சனை ?

சென்னை : விஜய் டிவியில் பிரைம் டைமில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சீரியல்களில் ஒன்று பாரதி கண்ணம்மா. ஒரு காலத்தில் டிஆர்பி.,யில் நம்பர் ஒன் இடத்தில் இருந்த இந்த சீரியல், தற்போது டல் அடிக்கிறது.

இந்த சீரியல் பற்றி எந்த அப்டேட், புதிய தகவல் வந்தாலும், தயவு செய்து இந்த சீரியலை நிறுத்துங்கள். எப்போ தான் சீரியலை முடிப்பீங்க என ரசிகர்கள் கோபமாக கேட்டு வருகின்றனர். அந்த அளவிற்கு நிலைமை மோசமாக போய் கொண்டிருக்கிறது.

கோலிவுட்டில் வசூல் வேட்டையாடிய டாப் 3 படங்கள்...இவங்கள விட்டா ஆளே இல்ல போலயே?

சீரியலில் முக்கிய கேரக்டர்களில் நடித்து வந்த பல நடிகர், நடிகைகள் இந்த சீரியலில் இருந்து விலகியது, இதனால் கதையின் போக்கு மாற்றப்பட்டது தான் இந்த சீரியலுக்கு மக்களிடம் இருந்த வரவேற்பு குறைய காரணம் என கூறப்படுகிறது.

English summary

According to sources, Farina Azad will enter in to Mr and Mrs Chinnathirai show with his husband. So news spread that Farina will quite from Bharathi Kannamma serial. Now she played antagonist Venba role in this serial.