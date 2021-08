தேசப்பற்றை உயர்த்தும் வகையில்...ரசனையான நிகழ்ச்சிகளை மாஸ்டர் பிளான் செய்த ஜீ தமிழ்

சென்னை: 75-வது சுதந்திர தினக் கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு, உலகத் தொலைக்காட்சிகளில் முதல் முறையாக உங்கள் ஜீ தமிழில் 'கர்ணன்' திரைப்படம் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது

இந்தியாவின் 75-வது சுதந்திர தினத்தைக் கொண்டாட நாடே தயாராகி வரும் நிலையில், ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சி தமது தீவிர ரசிகர்களுக்காகவும், நேயர்களுக்காகவும் அதிரடியானதிரைப்படங்களை ஒளிபரப்பவுள்ளது.

வரும் ஆகஸ்ட் 15 அன்று நமது சுதந்திர உணர்வையும், தேசப்பற்றையும் மேலும் உயர்த்தும் வகையில் பிரம்மாண்ட வெற்றித் திரைப்படங்கள் மற்றும் நேயர்களின் விருப்பமான நிகழ்ச்சிகளையும் தொடர்ச்சியாக ஒளிபரப்ப ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சி தயாராகியுள்ளது.

English summary

On the occasion of indepemdance day, zee tamil channel planned to telecast lots of special programs and movies. dhanush starring karnan movie will be aired on sunday. apart from that, yaradi nee mohini serial success meet event also telecast on august 15 th.