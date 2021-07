சத்யா கர்ப்பம் இல்லை… சொல்ல முடியாமல் தவிக்கும் பிரபு… விறுவிறுப்பான சத்யா சீரியல் !

சென்னை : ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சத்யா தொடரில் வரும் வாரங்களில் பல திருப்பங்கள் நடக்க உள்ளன.

சத்யா கர்ப்பம் இல்லை என்கிற தகவலை பிரபு எப்படி அவளிடம் சொல்லப் போகிறான் என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

பல சுவாரசியங்கள் நிறைந்த இத்தொடரில், சாயிஷா மற்றும் விஷ்ணு விஜய் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகின்றனர்.

English summary

Sathya is a ZEE Tamil family television series starring Sayyeshaa, Vishnu and others. Sathya is a brave gets, she married to Prabhu. Under unforeseen circumstances, Divya is lying that Sathya is pregnant.