ஹாலிவுட் பிரபல நடிகர் மேத்யூ மிண்ட்லர்… மர்மமான முறையில் மரணம்!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் : ''Our idiot Brother'' படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமான நடித்த மேத்யூ மிண்ட்லர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்துள்ளார். அவருக்கு வயது 19.

பென்சில்வேனியாவில் அவர் காணாமல் போனதாக அறிவிக்கப்பட்ட சில நாட்களுக்குப் பிறகு அவர் மரணம் அடைந்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

பிசாசு 2 ஷுட்டிங்கை முடித்த மிஷ்கின் ... அடுத்த திகில் அப்டேட் எப்போ மில்லெர்ஸ்வில் பல்கலைக்கழகத்தின் தலைவர் டேனியல் ஏ. வுபா மேத்யூவின் மரணத்தை உறுதிப்படுத்தினார்.

English summary

Former child actor Matthew Mindler, who starred opposite Paul Rudd in 'Our Idiot Brother' was found dead on Saturday after being reported missing from his university.