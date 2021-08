ஆணைமலை மாசாணி அம்மன் கோவிலில் வழிபட்ட நடிகர் சிவகார்த்திகேயன்.. தீயாய் பரவும் போட்டோ!

சென்னை: நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் ஆணை மலையில் உள்ள மாசாணி அம்மன் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்த போட்டோ வைரலாகி வருகிறது.

தொலைகாட்சியில் இருந்து சினிமாவுக்கு வந்த சிவகார்த்திகேயன் பல வெற்றி படங்களில் நடித்து முன்னணி நடிகராக உயர்ந்துள்ளார். அவரது நடிப்பில் உருவாகியுள்ள டாக்டர், அயலான் படங்கள் திரைக்கு வர தயாராக உள்ளன.

சிவகார்த்திகேயன் தயாரித்த கனா படம் பெரிய வெற்றி பெற்றது. தொடர்ந்து நெஞ்சமுண்டு நேர்மையுண்டு ஓடு ராஜா, வாழ், டாக்டர் உள்ளிட்ட படங்களையும் தயாரித்துள்ளார் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன்.

Actor Sivakarthikeyan has participated in the shooting of the film Don. The film is being shot in Pollachi and Anaimalai areas of Coimbatore district. In this situation, Shiva Karthikeyan went to the Masani Amman temple in Anaimalai and performed Sami darshan. Sivakarthikeyan's fans have been sharing the photo on social media. This photo is going viral.