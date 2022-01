செம சர்ப்ரைஸ்...வலிமை ரிலீஸ் ஹாட் அப்டேட் ரெடி...அதுவும் எப்படி தெரியுமா ?

சென்னை : அஜித் நடித்த வலிமை படத்தின் புதிய ரிலீஸ் தேதி குறித்த அப்டேட்டை ரசிகர்களுக்காக வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. இதனால் வலிமை ரிலீசை ரசிகர்கள் மீண்டும் எதிர்பார்க்க துவங்கி விட்டனர்.

டைரக்டர் ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடித்துள்ள வலிமை படம் இந்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் திடீரென அதிகரித்த கொரோனா பரவல் காரணமாக கடைசி நிமிடத்தில் ரிலீஸ் தேதி தள்ளிவைக்கப்பட்டது. புதிய தேதி அறிவிக்கப்படாததால் ரசிகர்கள் மிகுந்த ஏமாற்றமடைந்தனர்.

English summary

After RRR, now Valimai team planned to announce 2 release dates. Latest sources said that valimai planned to release on February 25th or March 4th. At the same time sunday lockdown, night curfew is also expected to change this plan.