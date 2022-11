வெள்ளாவிதான் வச்சித்தான் வெளுத்தாய்ங்கள வரிகள கேக்கும்போது காண்டாகுது... வெற்றிமாறன் பளிச் பேட்டி

சென்னை: தற்சமயம் நடிகர் சூரியை கதாநாயகனாக வைத்து விடுதலை திரைப்படத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் வெற்றிமாறன்.

அந்தப் படத்தை முடித்த பிறகு நடிகர் சூர்யாவை வைத்து வாடிவாசல் திரைப்படத்தை இயக்கப் போகிறார்.

இந்நிலையில் சமீபத்தில் கொடுத்துள்ள பேட்டியில் தன்னுடைய படங்கள், தான் செய்த பிழைகள் குறித்து வெளிப்படையாக பேசியிருக்கிறார் வெற்றிமாறன்.

English summary

At present, Vetrimaran is directing the film Viduthalai with actor Soori as the lead. After completing that film, the actor is going to direct the film Vadivasal with Suriya. However, in a recent interview, Vetrimaran has openly spoken about his films and the mistakes he made.