விக்ரம் படத்தில் ஆண்டவர் தான் வில்லனா? விஜய்சேதுபதியும் பகத் பாசிலும் என்ன பண்ண போறாங்களோ?

சென்னை: கமல்ஹாசனின் தீவிர ரசிகரான லோகேஷ் கனகராஜ் படத்தின் டைட்டிலை கமல் நடித்த விக்ரம் படத்தில் இருந்தே எடுத்து வைத்திருக்கிறார் என்று பார்த்தால், ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரிலும் ஃபேன் பாய் மொமென்ட் அப்படியே அப்பட்டமாக தெரிகிறது.

ஆம், கமலின் வெறித்தனமான விருமாண்டி படத்தின் போஸ்டரை இன்ஸ்பிரேஷனாக கொண்டே விக்ரம் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை உருவாக்கி உள்ளனர்.

விக்ரம் படத்தில் ஆண்டவர் ஹீரோ இல்லை என்றும் அவர் தான் எமகாதக வில்லன் என்றும் புதிய தகவல் ஒன்று தீயாக பரவி வருகிறது.

மும்மூர்த்திகளாக மாறிய கமல் – விக்ரம் – பகத்.. விருமாண்டி மாதிரியே இருக்கே என கண்டுபிடித்த ஃபேன்ஸ்!



English summary

Lokesh Kanagaraj upcoming movie with Kamal Haasan titled Vikram first look out now. Some close sources says Kamal himself will play a baddie in this flick.