மகளை அசிங்கமாக திட்டிட்டு உள்ளே வேஷம் போடுறாரு.. இன்ஸ்டாகிராம் லைவில் தாடி பாலாஜி மனைவி விளாசல்!

சென்னை: சர்ச்சைகளுக்கு பஞ்சம் இல்லாத ஆட்களைத் தான் ஒவ்வொரு சீசனிலும் தேடி தேடி பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வைத்து வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் சீசன் 2வில் தாடி பாலாஜி மற்றும் அவரது மனைவி நித்யா என இருவரையும் உள்ளே அனுப்பி இருந்தனர்.

பிக் பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் தாடி பாலாஜி கலந்து கொண்டுள்ள நிலையில், தற்போது தனது மகளுடன் இன்ஸ்டாகிராம் லைவில் வந்த நித்யா தாடி பாலாஜி பற்றிய குற்றச்சாட்டுக்களை அடுக்கி அவரை விளாசித் தள்ளி உள்ளார்.

ஆஹா...அடுத்த ஆட்டமா... பிக்பாஸ் அல்டிமேட் வைல்கார்டு என்ட்ரி இவரா ?

English summary

Bigg Boss Ultimate contestant Thaadi Balaji;s wife Nithya and her daughter slams Thaadi Balaji for damaging his wife in the reality show. They came to instagram live and slams Thaadi Balaji.