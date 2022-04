20 லட்சம் கொடுக்கலைன்னா சூசைட் பண்ணிப்பேன்னு நித்யா மிரட்டுறா சார்.. தாடி பாலாஜி புலம்பல்!

சென்னை: தனது மகளை சரியான பாதைக்கு கொண்டு செல்லாமல் தவறான பாதைக்கு அழைத்துச் செல்கிறார் நித்யா என தாடி பாலாஜி சமீபத்தில் பரபரப்பு புகார் அளித்திருந்தார்.

தாடி பாலாஜி மற்றும் நித்யா இருவருக்கும் இடையே கருத்து மோதல்கள் ஏற்பட்டு விவாகரத்து வழக்கு நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், 20 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கேட்டு நித்யா மிரட்டுவதாக தனியார் யூடியூப் சேனலுக்கு தாடி பாலாஜி அளித்த பேட்டி பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

உள்ளே படுற அவமானத்துக்கு கூலி.. என்ன பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி பற்றி தாடி பாலாஜி இப்படி சொல்லிட்டாரே?

English summary

Thadi Balaji says his wife Nithya black mail and gives suicide threat and asks 20 lakhs money. On the other side Nithya says, she needs money for her kid’s future.