உக்ரைன் குழந்தைகளை நினைச்சா மனசு பதறுது.. உதவி செய்ய களத்தில் இறங்கிய எமி ஜாக்சன்!

சென்னை: நடிகை எமி ஜாக்சன் உக்ரைன் நாட்டு குழந்தைகளுக்காக நிதி திரட்டும் முயற்சியில் இறங்கி உள்ளார்.

இங்கிலாந்தில் பிறந்து வளர்ந்த இவர் இயக்குநர் ஏ.எல். விஜய் இயக்கத்தில் வெளியான ஆர்யாவின் மதராசப்பட்டினம் படத்தின் மூலம் கோலிவுட்டில் நடிகையாக அறிமுகமானார்.

விஜய்யின் தெறி, ரஜினியின் 2.0 என ஏகப்பட்ட தமிழ் படங்களில் நடித்த இவர் தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட மொழி படங்களிலும் நடித்துள்ளார்.

மார்ச் ஓடிடி ரிலீஸ்... ஹாலிவுட், பாலிவுட் படங்களை பத்தி பாக்கலாமா!

English summary

“The Children of Ukraine need peace desperately”. 2.0 Actress Amy Jackson urges people to help Ukraine and feels for the children of Ukraine who struggles in the recent war.