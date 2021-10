MOVIE REVIEW : ஜி மோகன் இயக்கிய ருத்ரதாண்டவம் எப்படி இருக்கு ?

நடிகர்கள்

ரிச்சர்ட்

தர்ஷா குப்தா

தம்பி ராமையா

ராதாரவி

கௌதம் மேனன்

ராமசந்திரன்

சென்னை: திரௌபதி படத்திற்கு பின் ஜி மோகன் இயக்கிய ருத்ரதாண்டவம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது. மோகன் படங்கள் என்றாலே சர்ச்சையான பல விஷயங்களும் பல தரப்பினர் பலவிதமான கேள்விகள் எழுப்புவதும் வாடிக்கையாகிவிட்டது.

அப்படி சமீபத்தில் வந்த சர்ச்சைகளை எல்லாம் சமாளித்து விட்டு ருத்ரதாண்டவம் என்னும் படத்தை தைரியமாக இயக்கி பல தடைகளை தாண்டி திரையரங்குகளில் படக்குழுவினர் படத்தை ரிலீஸ் செய்து உள்ளனர்.

PCR ACT, (Cripto cristian) க்ரிப்டோ கிறிஸ்டியன்,சாக்லேட் போதை போன்ற முக்கியமான இந்த மூன்று விஷயங்களை கையில் எடுத்துக்கொண்டு ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அந்த மூன்றையும் இணைத்து திரைக்கதை வடிவமாக சமூக பிரச்சனைகளை சொல்லி ருத்ரதாண்டவம் என்னும் படத்தை இயக்கியுள்ளார் ஜி மோகன்.

போதைப் பொருள் புழக்கம் மற்றும் மதமாற்ற அரசியல் பற்றி பேசும் ருத்ர தாண்டவம் படம் எப்படி இருக்கு?

G.mohan is one among the director of Tamil cinema who creates controversies in his script and also with versatile dialogues. recently release of his movie "rudhra thandavam" has lot of different opinions among fans and movie buff people. Richard plays the lead role as police officer and darsha guptha as heroine.