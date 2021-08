ஜல்லிக்கட்டு காளைகளுடன் தீவிர பயிற்சியில் சூர்யா... வாடிவாசல் அடுத்த கட்ட படப்பிடிப்பு ஆரம்பம்!

சென்னை : நம்ம வீட்டு பிள்ளை வெற்றியை தொடர்ந்து இயக்குனர் பாண்டிராஜ் இயக்கும் அடுத்த திரைப்படத்தில் சூர்யா ஹீரோவாக நடிக்க இப்படத்திற்கு எதற்கும் துணிந்தவன் என டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமையை மையமாகக் கொண்டு உருவாகி வருகிறது என கூறப்படும் நிலையில் இப்படத்தில் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக இளம் நடிகை பிரியங்கா அருள்மோகன் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். மேலும் சத்யராஜ், சூரி முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில் வெற்றிமாறன் சூர்யா கூட்டணி முதல் முறையாக இணையும் வாடி வாசல் படத்தின் படப்பிடிப்பு மிக விரைவிலேயே தொடங்க இயக்க சூர்யா அதற்காக ஜல்லிக்கட்டு காளைகளுடன் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

English summary

Suriya's Vaadivaasal is likely to go on floors in the first week of october. The film is directed by Vetri Maaran.