சினிமாவே வேண்டாம்.. அந்த மாதிரி சான்ஸே தராங்க.. சீரியல் பக்கம் கவனம் செலுத்தும் இளம் நடிகை!

சென்னை: இளம் நடிகை ஒருவர் ஆசை ஆசையாக சீரியல் இருந்து சினிமாவை நோக்கி முன்னேற வேண்டும் என பெரும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு சில படங்களிலும் நடித்து விட்டார்.

ஆனால், தொடர்ந்து அவருக்கு சரியான கதாபாத்திரங்கள் அமையாமல் ஒரு மாதிரியான கதாபாத்திரங்களையே கொடுத்து வரும் நிலையில், இனிமேல் சினிமாவில் நடிக்கவே போவதில்லை என்கிற முடிவுக்கே வந்து விட்டாராம்.

சின்னத்திரை மட்டுமே போதும் என்கிற முடிவுக்கே நடிகை செல்ல சினிமாவில் வாய்ப்புக்காக நடத்தப்படும் ஏகப்பட்ட மோசடிகள் தான் காரணம் என்கிறார்.

Young actress avoid Cinema due to these shocking reasons. Actress also reveals she is well safety in serials and here after she didn't want to try to cinema with her close circuits talks leaked in Kollywood.