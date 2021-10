ஸ்கூல் பையன் ரோலில் சிவகார்த்திகேயனா...அதுவும் இந்த படத்திலா?

சென்னை : சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள டாக்டர் படம் சமீபத்தில் தியேட்டரில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. உலகம் முழுவதும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த படம் மிகப் பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. லாக்டவுனிற்கு பிறகு வெளிவந்துள்ள பிளாக்பஸ்டர் படம் இது.

விக்னேஷ் சிவனுக்கு முன்னதாக மரத்தை திருமணம் செய்யும் நயன்.. தோஷ நிவர்த்தியா? தீயாய் பரவும் தகவல்!

விஜய்யின் மாஸ்டர் படத்திற்கு பிறகு, இந்த ஆண்டில் ரிலீசாகி மிகப் பெரிய வசூலை பெற்றுள்ள படம் டாக்டர் தான். இந்த ஆண்டில் வெளியிடப்பட்ட மிகப் பெரிய வெற்றி படங்களில் ஒன்றாக இந்த படமும் உள்ளது.

English summary

Now Sivakarthikeyan in Don movie shooting which was directed by sibi chakravarthy. in this movie sivakarthikeyan to play school boy role. for this role sivakarthikeyan reduced his body weight.