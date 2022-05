பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செய்தாரா கீர்த்தி சுரேஷ்.. புதிய லுக்கால் குழம்பிப் போன ரசிகர்கள்!

சென்னை: நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் இந்தி படத்தில் நடிப்பதற்காக உடல் எடையை குறைத்ததில் இருந்தே அவரது பழைய அழகு குறைந்து விட்டதாக ரசிகர்கள் ரொம்பவே வருத்தம் தெரிவித்து வந்தனர்.

மீண்டும் தனது பழைய அழகை திரும்ப கொண்டு வரும் முயற்சியில் ஏகப்பட்ட வேலைகளை பார்த்து வரும் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் தனது உதட்டிற்கு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி செய்துள்ளார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

சமீபத்தில் மகேஷ் பாபு நடிப்பில் கீர்த்தி சுரேஷ் நடித்த சர்காரு வாரி பாட்டா படத்தை பார்த்த ரசிகர்களும் இதே கேள்வியை சமூக வலைதளங்களில் எழுப்பி வருகின்றனர்.

டூப் இல்லாமல் சாகசக்காட்சிகள்?...ஹாலிவுட் ஸ்டார் டாம் குரூஸ்-ன் அதிரடி பதில்

English summary

Netizens raises doubts about Keerthy Suresh’s new look and they asked about she undergone any lip surgery in social media. But Keerthy Suresh tight lip on this issue.