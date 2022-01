ரெஜினாவின் சானா கஷ்டம் பாடலுக்கும் வந்திருச்சு கஷ்டம்...இப்போ எதிர்ப்பது யார் தெரியுமா ?

ஐதராபாத் : புஷ்பா படத்தில் சமந்தா ஆடிய ஊ சொல்றியா மாமா அயிட்டம் பாடலை தொடர்ந்து ரெஜினா, சிரஞ்சீவியுடன் இணைந்து நடனமாடி உள்ள சானா கஷ்டம் பாடலுக்கும் ஆண்கள் அமைப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் இந்த பாடலும் தற்போது பிரபலமாக துவங்கி விட்டது.

அல்லு அர்ஜுன் நடித்த புஷ்பா படம் சமீபத்தில் ரிலீசானது. இதில் ஹீரோயின் ராஷ்மிகா மந்தனாவாக இருந்தாலும், பிரபலமாக பேசப்பட்டு, பெயர் வாங்கியது என்னவோ சமந்தா தான். ஒரே ஒரு அயிட்டம் சாங்கிற்கு ஆடி மொத்த பெயரையும் தட்டி சென்று விட்டார் சமந்தா. சமந்தா ஆடிய அந்த ஒற்றை பாடலுக்காகவே இந்த படம் கோடிகளை அள்ளி வருகிறது.

After Samantha's Oh soluriya mama item song from Pushpa, now Regina's item song from Accharya also faces trouble. Male doctors association oppose this song and urged to change the song lyrics.