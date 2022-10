பிக் பாஸ் சீசன் 6: பாதாம் தெரியும் ஆதாம் யாரு? மீண்டும் கமலை நொந்துபோக வைத்த ஜிபி முத்து

சென்னை: விஜய் டிவி தயாரிக்கும் பிக்பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி கடந்த ஒரு வாரமாக ஒளிப்பரப்பாகி வருகிறது.

கமல் தொகுத்து வழங்கும் இந்நிகழ்ச்சியில் டிக் டாக் புகழ் ஜிபி முத்துவும் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் போட்டியாளராக பங்கேற்றுள்ளார்.

பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் அடியெடுத்து வைத்த நாள் முதல் ஜிபி முத்துவின் அட்ராசிட்டி தொடர்ந்து வருகிறது.

English summary

Actor Kamal Haasan is hosting the show Bigg Boss produced by Vijay TV. After completing 5 seasons so far, the 6th season started yesterday. In this case, GP Muthu started his atrocities on the Bigg Boss house. GB Muthu asking Kamal who Adam is is going viral.