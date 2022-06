அதிரடியான மாற்றங்களுடன் ‘புஷ்பா2’.. எப்ப படப்பிடிப்பு தெரியுமா?

சென்னை : புஷ்பா திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் வெளிநாட்டு நடிகை ஒருவர் நடிக்க இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

பான் இந்திய திரைப்படமாக வெளியான புஷ்பா திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் பாக்ஸ் ஆபிஸில் 350 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்தது.

புஷ்பா படத்தின் இரண்டாம் பாகத்திற்கு தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் இசையமைக்க உள்ளதாகவும், அதிரடி ஆக்ஷன் காட்சிகள் நிறைந்த திரைப்படமா புஷ்பா2 இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

புஷ்பா 2 திரைப்படம் வெளிநாட்டு பின்னணி கொண்ட திரைப்படமாக உருவாகி வருவதால், வெளிநாட்டு நடிகையை ஒப்பந்தம் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Pushpa: The Rise, fans are excitedly waiting for the second part of the film. The movie featured Allu Arjun and Rashmika Mandanna in lead roles.