'காசேதான் கடவுளடா' ரிலீஸ் தேதி வெளியானது..இதுவாது நல்லா இருக்குமா? கிண்டலடிக்கும் நெட்டிசன்ஸ்!

சென்னை : மிர்ச்சி சிவா நடிப்பில் உருவாகி உள்ள 'காசேதான் கடவுளடா' ரீமேக் படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

மிர்ச்சி சிவா, யோகி பாபு, பிரியா ஆனந்த், மனோபாலா, குக் வித் கோமாளி புகழ், சிவாங்கி, கருணாகரன்,தலைவாசல் விஜய் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

மசாலா பிக்ஸ் மற்றும் MKRP புரொடக்சன்ஸ் இணைந்து தயாரிக்கும் இந்த படத்தை ஆர் கண்ணன் இயக்கி உள்ளார்.

காசேதான் கடவுளடா படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியானது

English summary

Kasethan Kadavulada will be releasing in the theatres on October 7. The film stars Shiva, Priya Anand, Yogi Babu, Urvashi, and Karunakaran set to star in the lead roles.