அந்த ஆபாச மார்பிங் சீன்.. குடும்பத்தார் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? லவ் டுடே இவானா ஓப்பன் டாக்!

சென்னை: இயக்குநர் பிரதீப் ரங்கநாதன் இயக்கி நடித்த லவ் டுடே திரைப்படம் தமிழில் மட்டுமின்றி தெலுங்கிலும் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வேட்டை நடத்தி வருகிறது.

இந்த படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக இளம் நடிகை இவானா இந்த காலத்து மாடர்ன் பெண்ணாக நடித்து மிரட்டி இருந்தார்.

அதிலும் அவர் சொல்லும் "சொல்லுங்க மாமாக்குட்டி" வசனம் ஏகப்பட்ட காதலர்களை பயங்கர கடுப்பில் ஆழ்த்தி வரும் நிலையில், லவ் டுடே படத்தின் கிளைமேக்ஸில் வரும் அந்த ஆபாச மார்பிங் காட்சி குறித்து தனது குடும்பத்தாரிடம் எப்படி சொல்லி புரிய வைத்தேன் என்பது குறித்து ஓப்பனாக பேசியுள்ளார்.

நன்றி சொல்ல மறந்து போன பிரதீப் ரங்கநாதன்.. இப்பதான் நியாபகம் வந்துச்சாம்!

English summary

Love Today actress Ivana opens up how she get permission from her family on that particular climax portion adult morphing scene in a latest interview trending in social media. Fans appreciates her bold decision for a good cause.