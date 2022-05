அட்டகாசமாக துவங்கிய தளபதி 66 ஷுட்டிங்....இனி வேற லெவல் ஆட்டம் தான்

ஐதராபாத் : விஜய் நடிக்கும் தளபதி 66 படத்தின் இரண்டாம் கட்ட ஷுட்டிங் இன்று துவங்கி உள்ளது. இதனால் இனி மாஸான அப்டேட்கள் வரும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள்.

டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கத்தில் விஜய் நடிக்கும் படத்திற்கு தளபதி 66 என தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 6 ம் தேதி சென்னையில் பூஜையை போட்டு, முதல் கட்ட ஷுட்டிங்கையும் சில நாட்களிலேயே எடுத்து முடித்து விட்டனர். தில் ராஜு தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு தமன் இசையமைக்கிறார்.

English summary

Vijay starring Thalapathy 66 second schedule shooting begins today in Hyderabad. New schedule of Thalapathy 66 shooting would contine till the month end. Rashmika will join the sets of this untitled film in this new schedule.