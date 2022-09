“மறக்குமா நெஞ்சம்… மனசுல சலனம்”: நினைத்தாலே சிலிர்க்க வைக்கும் சில்க் ஸ்மிதாவின் 26வது நினைவு நாள்

சென்னை: தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி என மொத்த திரையுலகையும் தனது கவர்ச்சியான நடிப்பால் கட்டி ஆண்டவர் சில்க் ஸ்மிதா.

80 முதல் தொன்னூறுகள் வரை சில்க் ஸ்மிதாவின் தரிசனத்துக்காக காத்துக்கிடந்த ரசிகர்கள் ஏராளம்.

1960ல் பிறந்த சில்க் ஸ்மிதா 1996ம் ஆண்டு தன்னுடைய 35வது வயதில் தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

தவளையாக மாறிய ராதிகா அப்தே...இவ்வளோ கவர்ச்சியான தவளைய யாரும் பார்த்திருக்கவே முடியாது

English summary

Vijayalakshmi Vadlapati, better known by her stage name Silk Smitha, was an Indian actress and dancer who worked predominantly in Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada, and Hindi films. She is a good actress and sadly she was made into a symbol of vulgarity. Unfortunately that she committed suicide. Sad state of the Indian Cinema industry. Today is the 26th death anniversary of late actress Silk Smitha