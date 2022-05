கேன்ஸ் பட விழாவில் வெளியான டாம் குரூஸின் ’டாப்கன் மேவ்ரிக்’ மூவி...இந்தியாவில் எப்போது ரிலீஸ்?

சென்னை: கேன்ஸ் திரைவிழாவில் டாம் குரூஸ் நடிப்பில் உருவான Top Gun Maverick திரைப்படம் திரையிடப்பட்டு பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இதில் டாம் குரூஸுக்கு கௌரவ ( 'Palme d'Or ') விருது வழங்கப்பட்டது.

கேன்ஸ் திரைவிழாவில் Top Gun Maverick திரையிடப்பட்டபோது பார்வையாளர்கள் 6 நிமிடம் எழுந்து நின்று கைதட்டி டாம் குரூஸை வாழ்த்தினார்கள்.

பேரமவுண்ட் (Paramount Pictures) பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவான Top Gun Maverick திரைப்படத்தை இந்தியாவில் விரைவில் தியேட்டரில் ரிலீசாகிறது .

English summary

The second part of the Top Gun movie starring Tom Cruise is coming out 36 years later as Top Gun Maverick. The film is set to release in India soon.