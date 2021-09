மிஷ்கின் இயக்கத்தில் விஜய்சேதுபதி...பிசாசு பற்றிக்கொண்ட கதை

சென்னை : தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குநர் மிஷ்கின் இயக்கத்தில், முருகானந்தம் ராக்போர்ட் என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் 'பிசாசு-2'.

இந்தப் படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது. 'பிசாசு-2' படத்தில் விஜய் சேதுபதி ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

விஜய் சேதுபதி படங்கள் வரிசை கட்டி ஒவ்வொன்றாக ரீலீஸ் ஆன வண்ணம் உள்ளது . இதற்க்கு நடுவே மிஷ்கின் படம் என்றதும் பலரது மனதில் ஆச்சிரயம் . மிஷ்கின் பற்றி தான் சிந்தித்த விஷயங்களும் சந்தித்த விஷயங்களும் நிறயவே பகிர்ந்து உள்ளார் .

மீண்டும் மீண்டும் படையெடுக்கும் மீரா மிதுன்.. ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்தது சென்னை ஹைகோர்ட்!

English summary

vijay sethupathi shared his experience in pisasu 2 with myskkin. and he shared that how to he joined in pisasu 2 and myskkin's talent in his recent interview.