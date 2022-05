கமலின் கேரக்டர் பெயர் இதுவா...அப்போ யாரு தாம்ப்பா 'விக்ரம்' ?

சென்னை : கமல் நடித்த விக்ரம் படம் ரிலீசாக இன்னும் 2 நாட்கள் மட்டுமே மீதமுள்ளது. இந்த சமயத்தில் ரசிகர்களின் ஹார்ட் பீட்டை எகிற வைப்பதற்காக படத்தில் முக்கிய ரோல்களில் நடித்திருப்பவர்களின் கேரக்டர்களின் பெயர்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதுவரை லீட் ரோலில் நடிக்கும் கமலின் பெயர் தான் டைட்டில் ரோலான விக்ரம் என அனைவரும் நினைத்துக் கொண்டிருந்தோம். ஆனால் அது இல்லையாம். கமலின் கேரக்டர் பெயரையும் வெளியிட்டுள்ளதால், யார் அந்த விக்ரம் என்ற கேள்வி அனைவரின் மனதிலும் எழுந்துள்ளது.

விஜய் அண்ணா படத்தை மிஸ் செய்ய விரும்பவில்லை.. அதனால் சில காம்ப்ரமைஸ் செஞ்சிக்கிட்டேன்.. லோகேஷ் பளீச்

English summary

RaajKamal films international revealed the key role character names in Vikram movie.According to this information Kamal character name was Arunkumar. Sources said that Suriya played the title of Vikram. He will be play a lead role in Vikram 3.