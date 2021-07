பத்து விரலையும் விரித்துக் காட்டி .. "மியாவ்".. கலகலக்க வைத்த "ரோசா"!

சென்னை : ஸ்லீவ்லெஸ் உடையில் பத்து விரல்களையும் விரித்துக் காட்டி மியாவ் போட்டு குட்மார்னிங் சொல்லியுள்ளார் ரோஜா நாயகி பிரியங்கா நல்கரி.

வழக்கம் போல ரசிகர்களும் குவிந்து விட்டனர். சிலர் டபுள் மீனிங்கிலும், இன்னும் சிலரோ டிரிபிள் மீனிங்கிலும் கலாய்த்துக் கொண்டுள்ளனர்.

குட்மார்னிங் சரி.. அது என்ன மியாவ் என்பது பல ரசிகர்களின் குழப்பம். இருந்தாலும் இதயங்களைப் பறக்க விட்டு வருகின்றனர்.

ஏன் சாக்ஷி... எப்பப் பார்த்தாலும் இப்படியேவா.. ஓடி வந்து உருகி உருகி வழியும் ரசிகர்கள்!

