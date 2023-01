வாரிசு டீம் பிராங்க்.. நயன்தாரா ‘அறம்’ லுக்.. ஹீரோயினாக மாறிய ராஜலட்சுமியின் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பேட்டி!

சென்னை: வாரிசு படத்தின் "வா தலைவா" பாடலை பாடியுள்ள ராஜலட்சுமி செந்தில் ஹீரோயினாகவும் 'லைசென்ஸ்' படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்நிலையில், அறம் நயன்தாரா மாதிரியே இருக்கீங்க என்கிற கமெண்ட்டுக்கும் வாரிசு இசை வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொள்ளாதது ஏன் என்பது குறித்தும் அவர் பேசியுள்ள எக்ஸ்க்ளூசீவ் பேட்டி டிரெண்டாகி வருகிறது.

நாட்டுப்புற பாடகர்களான செந்தில் மற்றும் அவரது மனைவி ராஜலகட்சுமி விஜய் டியின் சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமான நிலையில் ஏகப்பட்ட சினிமா பாடல்களை பாடி வருகின்றனர்.

சின்ன மச்சான் பாடலை பாடி ஹிட் அடித்த ராஜலட்சுமி புஷ்பா படத்தின் சாமி சாமி பாடல் மூலம் ஏகப்பட்ட ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளார்.

கிரிஞ் அவார்டு கொடுத்த விக்ரமன்... என்கிட்ட இந்த பாச்சாலாம் பலிக்காது... திருப்பி அடித்த அசீம்!

English summary

Varisu Va Thalaiva Singer Rajalakshmi Senthil exclusive Interview released on Tamil Filmibeat Youtube. She reveals about Aram Nayanthara look comparison for her upcoming movie License and Why she didn't attend Varisu Audio Launch in this interview.