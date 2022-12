யப்பா.. இது பீஸ்ட் படம்ப்பா.. அஜித்தின் துணிவு டிரைலரை துவைத்து எடுக்கும் விஜய் ரசிகர்கள்!

சென்னை: விஜய் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு அய்யோ அம்மா ஆடியோ லாஞ்ச் என்கிற ஹாஷ்டேக்கை அஜித் ரசிகர்கள் டிரெண்ட் செய்த நிலையில், தற்போது பீஸ்ட் ஹாஷ்டேக்கை டிரெண்ட் செய்து அஜித்தின் துணிவு படத்தை விஜய் ரசிகர்கள் துவைத்து எடுத்து வருகின்றனர்.

இயக்குநர்கள் எடுக்கும் படத்தை ட்ரோல் செய்கின்றனரா? அல்லது ட்ரோல் செய்யவே இயக்குநர்கள் படம் எடுக்கிறாங்களான்னே தெரியவில்லை என துணிவு படத்தின் டிரைலரை பார்த்து விட்டு விஜய் ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

பீஸ்ட் படத்தின் காட்சிகளையும் அப்படியே கம்பேர் செய்திருப்பது தான் இதில் ஹைலைட்டே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

என்னமாறி அயோக்கிய பய மேல கைய வைக்கலாமா.. துணிவு டிரைலர் எப்படி இருக்கு? பீஸ்ட் வைப்ஸ் வருதா?

English summary

Beast copy: Vijay fans trolls Ajith Kumar's Thunivu trailer after many scenes and bank set like Vijay's beast. Social media war always happened by both the actor fans every time their movie updates released.