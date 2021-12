சிபி வரவே கூடாது...அப்படி என்ன கோபம்...கடுப்பாகி பேசிய பாவனி

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 ல் தற்போது நடைபெற்று வரும் டிக்கெட் டு ஃபினாலே டாஸ்க்கை நெட்டிசன்கள் கழுவி ஊற்றி வருகிறார்கள். இந்த போட்டி நேர்மையாக நடத்தப்படவில்லை என பலரும் கூறி வருகின்றனர்.

வழக்கமாக முந்தைய சீசன்களில் டிக்கெட் டு ஃபினாலே வாரத்தில் போட்டிகள் கடுமையாக நடத்தப்படும். அவை உடல் வலிமையை சோதிப்பதாக இருக்கும். தண்ணீர் நிரப்பப்பட்ட பலூனை கையை இறக்காமல் பிடித்த படி நிற்க வேண்டும். கயிற்றை விடாமல் பிடித்து படி பல மணி நேரம் நிற்க வேண்டும். காலால் பலகையை சமன் செய்தபடி மேலுள்ள பலகையில் க்யூப்களை அடுக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட டாஸ்க்குகள் கொடுக்கப்பட்டன.

Priyanka and Pavani talking about thamarai. Panavi asked priyanka that ciby should not win the ticket. what he did for this game. Fans asked why pavani had angry with ciby.