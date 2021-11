சிரஞ்சீவியை தொடர்ந்து சிவ ஷங்கர் சிகிச்சைக்காக ரூ.5 லட்சம் தந்த தனுஷ்

சென்னை : பிரபல நடன இயக்குனர் சிவ ஷங்கர், கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு, மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் தகவல் சமீபத்தில் வெளியானது. அவரது சிகிச்சைக்கு போதிய பணம் இல்லாததால், தந்தையை காப்பாற்ற உதவும்படி அவரது மகன் கேட்டிருந்தார்.

சிவ ஷங்கர் ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் இருப்பதை அறிந்து கோலிவுட் மட்டுமின்றி, டோலிவுட்டை சேர்ந்த திரை பிரபலங்கள், சிவஷங்கருடன் பணியாற்றிய பலரும் அவர் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்தனை செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Following Chiranjeevi, actor Dhanush has donated Rs 5 lakh for Sivashankar's medical treatment. Dhanush's assistants have been contacting Sivashankar's family to inquire about Sivashankar's health and also about the medical treatment.